Алаудинов назвал Трампа врагом человечества

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов во время встречи со студентами юридического факультета Московского государственного университета (МГУ) осудил президента США Дональда Трампа. О этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам Алаудинова, Трамп не «хочет ничего хорошего для России, но он, как бизнесмен и экономист, хочет, чтобы Америка была богатой».

Он также отметил, что Трамп не может «одновременно потянуть» конфликт с РФ, ситуацию на Ближнем Востоке и противоборство с Китаем.

«Сегодня не в его интересах вливать деньги в Украину. И мы понимаем, что он не может сделать так, чтобы Украина победила в войне против России», — отметил командир спецназа.

Также Алаудинов заявил, что Россия будет «идти до победного конца», если не будет убрана первопричина конфликта на Украине.

Вечером 12 февраля стало известно, что Путин провел с Трампом длительный телефонный разговор. Беседа продлилась почти полтора часа. Главы государств согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине можно достигнуть только путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. После этого Трамп переговорил с Зеленским. 13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об оперативной потребности во встрече лидеров России и США.

Ранее Зеленский отказался принимать мирные переговоры без участия Украины и Европы.