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Захарова назвала невнятным комментарий генсека НАТО о беседе Трампа и Путина

Захарова: комментарий Рютте по беседе Трампа и Путина — ничтожен
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала «невнятным» комментарий генсека НАТО Марка Рютте о том, является ли беседа Владимира Путина и Дональда Трампа предательством Киева.

«Подоспел невнятный комментарий генсека НАТО Рютте относительно того, является ли телефонный разговор Путина с Трампом «предательством Украины» со стороны Западa или нет. Что вопрос, что ответ — ничтожны», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Украину предал Запад, когда вмешался во внутренние дела страны, «стравил украинцев с русскими», поспособствовал госперевороту и довел ситуацию до «бойни в регионе».

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за устранение первопричин конфликта и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

13 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа «создает впечатление» начала дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее Захарова заявила, что Запад использовал Украину и «списал в утиль».

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