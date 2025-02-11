Министр финансов США посетит Киев для переговоров о получении доступа к ресурсам Украины

На этой неделе новый глава министерства финансов США Скотт Бессент приедет в Киев для переговоров по вопросу доступа Соединенных Штатов к полезным ископаемым Украины. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В публикации уточняется, что представитель Белого дома от комментариев воздержался.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предложить президенту США Дональду Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Президент Украины обратил внимание на то, что предлагает взаимовыгодное сотрудничество по разработке полезных ископаемых, а не их передачу США. Кроме того, Киев ведет диалог с Вашингтоном по поводу использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа, добавил он.

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Ранее Зеленский заявил, что переход ресурсов Украины к России не в интересах США.