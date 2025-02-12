Зеленский сделал заявление по итогам разговора с Трампом

Зеленский по итогам разговора с Трампом: Украина больше всех хочет мира

Украина «больше всех» хочет мира. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Украина больше всех хочет мира», — отметил он.

Зеленский поблагодарил Трампа за «интерес к тому, что мы можем сделать вместе».

Украинский лидер также проинформировал, что стороны обсудили приезд в Киев министра финансов США Скотта Бессента и соглашение по критически важным минералам между Украиной и Соединенными Штатами.

Кроме того, как сообщил Зеленский, Трамп проинформировал его о деталях своего разговора с Путиным, который состоялся в среду.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер пригласил главу Белого дома в Москву.

Ранее Евросоюз заподозрили в попытке сорвать начавшийся диалог России и США.