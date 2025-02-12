Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский сделал заявление по итогам разговора с Трампом

Зеленский по итогам разговора с Трампом: Украина больше всех хочет мира
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Украина «больше всех» хочет мира. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Украина больше всех хочет мира», — отметил он.

Зеленский поблагодарил Трампа за «интерес к тому, что мы можем сделать вместе».

Украинский лидер также проинформировал, что стороны обсудили приезд в Киев министра финансов США Скотта Бессента и соглашение по критически важным минералам между Украиной и Соединенными Штатами.

Кроме того, как сообщил Зеленский, Трамп проинформировал его о деталях своего разговора с Путиным, который состоялся в среду.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер пригласил главу Белого дома в Москву.

Ранее Евросоюз заподозрили в попытке сорвать начавшийся диалог России и США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами