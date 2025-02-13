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Шольц потребовал депортировать въехавшего в толпу в Мюнхене афганца

Шольц: виновный в наезде на толпу в Мюнхене должен покинуть Германию
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Annegret Hilse/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал наказать и выдворить из страны гражданина Афганистана, чей автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. Его слова приводит портал Focus.

Политик подчеркнул, что злоумышленник не должен рассчитывать на благосклонность. Шольц также призвал использовать все доступные инструменты системы правосудия, если произошедшее было терактом.

13 февраля в Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей. По информации Bild, в результате наезда пострадали 20 человек. Водителя автомобиля задержали на месте. Известно, что водитель автомобиля — гражданин Афганистана. Глава баварского правительства и лидер ХСС Маркус Зёдер допустил, что инцидент мог быть терактом.

Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется в пятницу. Ожидается, что в ней примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие иностранные лидеры.

Ранее в МВД Баварии заявили, что не связывает наезд на людей в Мюнхене с переговорами по Украине.

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