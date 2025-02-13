МВД Баварии не связывает наезд на людей в Мюнхене с переговорами по Украине

МВД Баварии: наезд на людей в Мюнхене не связан с переговорами по Украине

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн отметил, что правоохранительные органы не склонны связывать наезд на людей в Мюнхене с конференцией по безопасности, которая начнется 14 февраля. Об этом сообщает издание Merkur.

«Никаких подозрений в связи с конференцией по безопасности, которая начнется завтра, нет», – приводит его слова издание.

Отмечается, что арестованный мужчина известен полиции по преступлениям, связанным с наркотиками и кражами в магазинах.

13 февраля в Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей. По информации Bild, в результате наезда пострадали 20 человек. Водителя автомобиля задержали на месте. Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется в пятницу. Ожидается, что в ней примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие иностранные лидеры.

Позже выяснилось, что водитель автомобиля, протаранившего в Мюнхене толпу пешеходов, является гражданином Афганистана.

До этого глава баварского правительства и лидер ХСС Маркус Зёдер допустил версию теракта в связи с инцидентом в Мюнхене.

Ранее в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.