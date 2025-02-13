В Баварии не исключили, что наезд на людей в Мюнхене является терактом

Премьер Баварии Зёдер допустил, что наезд на людей в Мюнхене является терактом

Глава баварского правительства и лидер ХСС Маркус Зёдер допустил версию теракта в связи с инцидентом в Мюнхене, где автомобиль наехал на группу демонстрантов. Об этом сообщает газета Bild.

«Есть подозрение, что это теракт», - приводит слова Зёдера издание.

13 февраля в Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей. По информации Bild, в результате наезда пострадали 20 человек. Водителя автомобиля задержали на месте. Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется в пятницу. Ожидается, что в ней примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и иностранные лидеры.

Позже выяснилось, что водитель автомобиля, протаранившего в Мюнхене толпу пешеходов, является гражданином Афганистана.

До этого в китайском Чжухае внедорожник наехал на толпу людей. Инцидент произошел в ходе выставки Airshow China 2024.

Сообщалось, что неизвестный сбил прохожих у городского спортцентра. Водитель попытался скрыться с места преступления, но его машину заблокировали местные полицейские и задержали.

Ранее NBC News сообщал, что в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.