Эксперт объяснил, почему Зеленский ввел санкции против Порошенко

Политолог Скачко: санкции против Порошенко могут обернуться против Зеленского

Необходимость в проведении президентских выборов на Украине становится все более очевидной, поэтому действующий лидер страны Владимир Зеленский пытается устранить своего конкурента — бывшего президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), вводя против него санкции. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко.

При этом, по словам эксперта, рестрикции, которые Зеленский ввел в отношении Порошенко, могут обернуться против него самого.

«Экс-президент в силу своего опыта электоральных и политических игр не преминет воспользоваться ситуацией. Он может создать себе образ гонимого лидера, якобы способного привести Украину к европейской мечте», — пояснил аналитик.

Для США же не столь важна кандидатура президента страны, считает он.

13 февраля стало известно, что Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против Порошенко. Соответствующий документ, утверждающий решение СНБО, опубликован на сайте офиса президента Украины.

Ограничения предусматривают лишение государственных наград, блокировку активов и запрет на вывод денег за границу.

Также санкции введены против бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Кроме того, в список попали предприниматель Константин Жеваго и экс-совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов.

Ранее Порошенко вручили 15 повесток.