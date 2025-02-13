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В Совфеде оценили санкции Зеленского против Медведчука и Порошенко

Джабаров связал санкции против Медведчука и Порошенко с паникой Зеленского
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда политиков, в том числе Виктора Медведчука и Петра Порошенко, в состоянии паники. С таким заявлением в беседе с News.ru выступил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, своими действиями Зеленский пытается переложить ответственность за происходящее на Украине на других людей.

«Понятно, почему Зеленский ввел санкции в отношении Виктора Медведчука, потому что он понимает, что Медведчук — его политический противник. А что касается остальных, то это говорит о том, что Зеленский в панике, он не знает, что ему делать. Я думаю, что он пытается сделать их крайними в том, что произошло на Украине, того же Петра Порошенко, Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), которые когда-то руководили Украиной. Он пытается снять ответственность с себя, переложить», — сказал Джабаров.

Сенатор считает, что Зеленскому не удастся «отвертеться» и он будет отвечать за все свои поступки. Спрос с него будет «огромный», указал парламентарий.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против бывшего лидера страны Петра Порошенко. Также санкции введены против бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Кроме того, в список попали предприниматель Константин Жеваго и экс-совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов.

Ранее в Раде произошла потасовка на фоне введения санкций против Порошенко.

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