ХАМАС продолжит выполнять соглашение по сектору Газа

В ХАМАС заявили, что продолжат выполнять заключенное с Израилем соглашение

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило после встреч с посредниками, что продолжит выполнять соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении движения, передает РИА Новости.

В ХАМАС уточнили, что это касается в том числе обмена пленными с Израилем в соответствии с установленным графиком».

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

7 февраля российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов сообщал, что палестинское движение ХАМАС должно в скором времени освободить удерживаемого в заложниках гражданина РФ Александра Труфанова.

Ранее сообщалось, что Египет и Катар продолжают усилия для перемирия в секторе Газа.