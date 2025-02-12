Египет и Катар продолжают усилия для перемирия в секторе Газа

СМИ: Египет и Катар прилагают усилия для соглашения по Газе

Египет и Катар активизировали усилия для сохранения соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

«Контакты на самом высоком уровне со сторонами продолжаются. Каир и Доха стремятся найти решение, который обеспечит сбалансированную реализацию соглашения», — говорится в сообщении.

По данным источника телеканала, переговорщики от Египта и Катар считают, что «продолжение режима прекращения огня отвечает общим интересам».

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

С тех пор Израиль и ХАМАС провели уже несколько обменов. При этом 8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен ликвидировать движение ХАМАС и вернуть всех заложников, находящихся в руках радикалов в секторе Газа.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.