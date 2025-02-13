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Лавров и глава МИД Таджикистана обсудили телефонный разговор Путина и Трампа

Лавров: РФ оповестила Таджикистан об итогах телефонной беседы Путина и Трампа
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Francis Mascarenhas/Reuters

Москва сообщила Душанбе об итогах телефонного разговора между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат ответил на вопросы журналистов после завершения переговоров с главой внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Встреча прошла в Москве.

«Мы <...> рассказали о тех контактах, которые состоялись <...> между руководством РФ и США, президентами Путиным и Трампом, и на других уровнях», — сказал Лавров.

Также, по словам министра, в ходе переговоров стороны «освежили оценки» текущей ситуации на Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что поблагодарил Душанбе за его «взвешенную позицию» по украинскому кризису. Как отметил Лавров, таджикистанские власти объективно оценивают происходящее в зоне конфликта в рамках работы в ООН и иных международных организациях.

Телефонная беседа Путина и Трампа состоялась 12 февраля и длилась около полутора часов. Во время разговора президенты РФ и США согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили о необходимости оперативной организации встречи Путина и Трампа.

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