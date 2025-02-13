Лавров удивился реакции мира на разговор Путина и Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что удивлен реакцией мира на состоявшийся разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, будто «это что-то из ряда вон выходящее». Об этом министр иностранных дел РФ заявил по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

«Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщение об этом телефонном разговоре, как нечто из ряда вон выходящее», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что европейские страны «давно отбросили диалог и дипломатию как метод общения с внешним миром», приняв язык угроз, санкционное давление и вооружение Киева за основу. И, судя по ступору, который вызвали переговоры Москвы и Вашингтона, все, что происходит на Украине, Запад стал воспринимать как должное, заключил Лавров.

До этого журнал The Economist сообщил, что после разговора Путина и Трампа Киев пал духом, а Владимир Зеленский и его европейские сторонники с ужасом ждут, что Вашингтон их бросит. Неназванный украинский чиновник заявил изданию, что процесс урегулирования конфликта, вероятно, пройдет без участия Украины. В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте при этом назвал беседу Путина и Трампа удачной и заявил, что она «создает впечатление» начала переговоров. Что еще говорят о контактах президентов РФ и США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Италии указали на роль ЕС в переговорах по Украине.