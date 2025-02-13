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Власти Италии указали на роль ЕС в переговорах по Украине

МИД Италии: ЕС не должен играть вторичную роль в переговорах по Украине
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Andreea Alexandru/AP

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Европа не должна играть вторичную роль в переговорах по конфликту на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Таяни уточнил, что любые диалоги «в направлении мира» являются позитивными. Таким образом политик прокомментировал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Приоритетом номер один является мир как на Ближнем Востоке, так и на Украине. Крайне важно, чтобы ЕС играл не второстепенную роль, мы не должны действовать в одиночку, как и американцы», — пояснил итальянский министр.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа «не заслужила» место за столом переговоров по решению украинского конфликта из-за неумелой дипломатии и руководства со стороны Брюсселя.

Также министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявлял, что достичь долгосрочного мира на Украине не получится без участия в переговорах европейцев и украинцев.

Ранее в Кремле рассказали, нужно ли привлекать ЕС к переговорному процессу по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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