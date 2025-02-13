Шольц выступил с заявлением после разговора Путина и Трампа

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не следует проявлять «излишней снисходительности» к Москве и следует избегать «навязанного мира» для Украины. Его слова передает Politico.

Он также счел преждевременными дебаты о каких-либо миротворческих силах на Украине с участием войск ФРГ. По его словам, сегодня это не тот вопрос, который стоит обсуждать.

«Непонятно, на каких условиях Украина будет готова согласиться на мирное соглашение. Мне совершенно ясно, что не может быть решения, которое не включало бы в себя участие Соединенных Штатов», — сказал Шольц.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс «абсолютно поддерживает» мирные переговоры по решению конфликта на Украине. По его словам, телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа «создает впечатление» начала дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее Бербок удивилась разговору Путина и Трампа.