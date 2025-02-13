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В Раде заявили, что власти Украины «открывают ворота в ад»

Депутат Рады Геращенко: украинские власти открывают ворота в ад
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РИА «Новости»

Власти Украины открывают ворота в ад и раскалывают страну. Таким мнением в своем Telegram-канале поделилась депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Власть Украины открывает ворота в ад, раскалывая страну. Накрывая усталое, сморщенное, эмоционально расшатанное общество новыми волнами пренебрежения и противостояния», — написала она.

Депутат подчеркнула, что новый глава Белого дома подталкивает Украину вернуть всю помощь, которую США оказали Украине ранее.

«За каждую копейку придется платить Украине. В это время власти продолжают воровать и покупают старое российское атомное оборудование», — отметила она.

Геращенко подчеркнула, что украинцы уже поняли, что «находится в особо кровавом противостоянии с жестоким врагом», одолевающем страну изнутри.

Также она заявила, что дипломатия Зеленского провалилась после разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Геращенко подчеркнула, что Киев только информируют «про некие договоренности с Путиным».

Ранее депутат Рады предложил сыну Порошенко подписать контракт на военную службу.

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