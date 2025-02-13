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В Раде указали на провал Зеленского после беседы Путина и Трампа

Депутат Рады Геращенко заявила о провале Киева после разговора Путина и Трампа
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Alina Smutko/Reuters

Дипломатия президента Украины Владимира Зеленского провалилась после разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Три года дипломатии в стиле быкоко (иронический термин, обозначающий отсутствие знаний и вкуса — прим. «Газета.ру») демонстрируют полный провал», — написала она.

Геращенко отметила, что Киев только информируют «про некие договоренности с Путиным».

Депутат заявила о провале фундаментального принципа «ничего про Украину без Украины». По ее мнению, ранее организованные украинским президентом «саммиты мира» остались в прошлом, они больше не привлекают международных партнеров. Депутат отметила, что решение властей страны ввести санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко еще сильнее подорвут влияние Киева.

До этого депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что в Раде на фоне введения персональных санкций против Порошенко произошла потасовка.

Ранее депутат Рады предложил сыну Порошенко подписать контракт на военную службу.

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