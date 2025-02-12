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Депутат Рады предложил сыну Порошенко подписать контракт на военную службу

Нардеп Дубинский: сын Порошенко может подписать контракт для молодых новобранцев
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Global Look Press

Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко может подписать новый контракт на военную службу для молодых новобранцев. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Таким образом нардеп прокомментировал начало приема на военную службу по контракту украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Сейчас сыну экс-украинского лидера 24 года.

«А вообще, отличная новость про контракт для 18- летних. Теперь его могут подписать сыновья Порошенко, [экс-генпрокурора Украины Андрея] Костина и [директора Госбюро расследований страны Алексея] Сухачева — все призывного возраста», — написал Дубинский.

Набор в армию Украины по контракту на год молодых добровольцев начался 11 февраля. Гражданам страны в рамках проекта «Контракт 18-24» обещают выплату в размере 1 млн гривен (почти $24 тысячи) за подписание контракта и 120 тысяч гривен ($2,7 тысячи) ежемесячного вознаграждения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала билетом в один конец начало приема на контрактную службу в ВСУ молодых людей. По ее словам, Киев приступил к уничтожению собственных граждан.

Ранее министр обороны Польши рекомендовал украинским призывникам вернуться на родину.

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