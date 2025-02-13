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Маск высмеял агентство Associated Press

Маск назвал агентство Associated Press пропагандистской машиной
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Amanda Perobelli/Reuters

Американский предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск назвал американское агентство Associated Press «Ассоциированной пропагандой» после сообщений о том, что издание получило около $52 млн из бюджета США. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«The Associated Propaganda (Ассоциированная пропаганда. – прим. ред.)», — подчеркнул Маск.

13 февраля Маск в соцсети X заявил, что агентство Reuters получало миллионы долларов от американских властей за введение аудитории в заблуждение.

Маск назвал деятельность Reuters «полнейшим обманом».

До этого миллиардер пошутил над так называемыми «независимыми СМИ» на Украине и в России, которые спонсировало USAID.

Ранее Пушков объяснил, зачем Трамп разогнал USAID.

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