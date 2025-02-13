В ЕС заявили, что Европа не заслужила место за столом переговоров по Украине

Орбан: Евросоюз не заслужил место за столом переговоров по Украине

Европа «не заслужила» место за столом переговоров по решению украинского конфликта из-за неумелой дипломатии и руководства со стороны Брюсселя. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

До этого министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявлял, что достичь долгосрочного мира на Украине не получится без участия в переговорах европейцев и украинцев.

12 февраля президент России Владимир Путин провел с коллегой из США Дональдом Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее в Кремле рассказали, нужно ли привлекать ЕС к переговорному процессу по Украине.