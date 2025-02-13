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В Кремле анонсировали встречу Путина с главой Брянской области

Песков: Путин встретится с губернатором Брянской области Богомазом
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

По словам Пескова, Богомаз выступит перед президентом с докладом. Он подчеркнул важность доклада, так как губернатор представляет приграничный с Украиной регион.

Представитель Кремля уточнил, что остальные встречи Путина 13 февраля «будут носить закрытый характер».

До этого Путин встретился в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

Политолог, эксперт ЭИСИ Наталья Линдигрин в беседе с «Газетой.Ru» сообщала, что поддержка и восстановление приграничных регионов России является приоритетом политики президента Владимира Путина. По ее словам, кадровый подход Владимира Путина всегда отличался логикой и рациональностью.

«На руководящие посты приходит новое поколение управленцев — профессионалов, которые понимают и реализуют национальные приоритеты, используя самые современные методы», — отметила она.

Ранее в Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа.

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