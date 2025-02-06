Поддержку приграничных регионов назвали приоритетом политики Владимира Путина

Политолог Линдигрин: Путин держит ситуацию в Курской области на личном контроле

Поддержка и восстановление приграничных регионов России является приоритетом политики президента Владимира Путина, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» по итогам встречи Путина и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна политолог, эксперт ЭИСИ Наталья Линдигрин.

«Это заметно всем жителям. Президент постоянно держит ситуацию на своем личном контроле, концентрируя все возможные ресурсы власти, направляя опытных управленцев для решения насущных проблем», — сказала она.

По словам Линдигрин, кадровый подход Владимира Путина всегда отличался логикой и рациональностью.

«На руководящие посты приходит новое поколение управленцев — профессионалов, которые понимают и реализуют национальные приоритеты, используя самые современные методы», — отметила она.

Линдигрин добавила, что Александр Хинштейн имеет огромный опыт представительства региона на федеральном уровне.

«Александр Хинштейн — депутат четырех созывов Госдумы. Он занимал должности в комитетах по промышленности, безопасности и информационным технологиям. Все это важно для развития региональной экономики. Также он часто работал в сложных кризисных условиях и был советником главнокомандующего войсками нацгвардии России Виктора Золотова», — рассказала она.

Политолог подчеркнула, что Хинштейн применяет весь накопленный опыт в Курской области.

«Хинштейн доносит мнение жителей до федеральной власти, разрешает проблемные ситуации на местах и привлекает необходимую помощь. Он возвращает доверие народа к власти. Добиться этого без смены регионального руководства было бы невозможно», — заключила Линдигрин.

Напомним, ранее Владимир Путин встретился в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.