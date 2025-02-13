Песков не рассказал, обсуждали ли лидеры РФ и Сирии судьбу военных баз

Песков не стал раскрывать, говорили ли Путин и аш-Шараа о базах РФ в Сирии

Кремль пока не может сообщить ничего нового по поводу того, обсуждали ли президент РФ Владимир Путин и временный сирийский лидер Ахмед аш-Шараа дальнейшую судьбу российских военных баз на территории республики. Об этом во время брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ничего нового, что мы могли бы сообщить, пока нет», — сказал он.

12 февраля Путин и аш-Шараа провели телефонный разговор, который стал первым контактом РФ и Сирии на высшем уровне после смены власти в республике в конце прошлого года. Во время беседы российский лидер подтвердил готовность Москвы содействовать улучшению социально-экономической ситуации в ближневосточной стране, в том числе посредством поставок гуманитарной помощи.

Также глава государства подчеркнул, что РФ и Сирию исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Путин пожелал временному лидеру республики успехов в решении стоящих перед ним задач и заверил, что Москва поддерживает суверенитет и территориальную целостность ближневосточной страны.

Ранее в министерстве обороны Сирии назвали условие для сохранения российских военных баз в республике.