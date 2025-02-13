В Кремле призвали обсуждать безопасность в Европе комплексно

Российская сторона рассчитывает, что все озабоченности, связанные с безопасностью РФ, в том числе вопросы расширения НАТО, будут комплексно обсуждаться в рамках диалога с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, позиция РФ последовательна и хорошо известна.

«Все вопросы, связанные с безопасностью на европейском континенте, и также особенно в тех аспектах, которые касаются нашей страны, должны обсуждаться комплексно. И мы рассчитываем, что так и будет», — заявил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос в контексте состоявшегося телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, остаются ли в силе требования Москвы, прописанные в проекте договора о гарантиях безопасности, которые были переданы Вашингтону в 2021 году.

12 февраля Путин провел с Трампом длительный телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для Соединенных Штатов и Российской Федерации пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее Песков заявил, что санкции во время беседы Путина и Трампа не обсуждались.