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Песков рассказал, обсуждали ли санкции Путин и Трамп

Песков: санкции во время беседы Путина и Трампа не обсуждались
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали санкции во время вчерашней телефонной беседы.

«Нет, вчера эта тема не поднималась», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что в Москве считают санкции незаконными.

«Нарушаются все торговые правила. Пока эта тема не поднималась», — добавил Песков.

12 февраля Путин провел с Трампом длительный телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для Соединенных Штатов и Российской Федерации пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

После этого Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо.

Ранее журнал The Economist сообщил, что после разговора президентов России и США Киев пал духом.

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