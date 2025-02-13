Трамп в ходе разговора с Путиным подтвердил выполнение договоренностей по обмену граждан

Песков: на днях российский гражданин вернется на родину в рамках обмена

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил, что все договоренности с американской стороны по вопросу обмена гражданами будут выполнены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Поэтому на днях российский гражданин вернется на родину. Вот все, что я могу сказать», — сказал представитель Кремля.

Бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину после обмена с Москвой 11 февраля. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отказались называть имя россиянина, которого обменяли на Фогеля.