В Кремле рассказали, можно ли ожидать прекращения огня в преддверии переговоров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в преддверии предстоящих контактов с американским президентом Дональдом Трампом стоит набраться терпения.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, можно ли ожидать предварительных договоренностей о прекращении огня перед предстоящими контактами с Трампом.

«Пока никакой последовательности не установлено. Еще раз повторяю, здесь нужно набраться терпения», — пояснил Песков.

До этого Песков сообщал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора условились, что они продолжат контакты и будут ориентироваться на отдельную встречу, помощникам уже поручено начать работы по подготовке встречи.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля и длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что разговор Путина и Трампа омрачил чиновников Украины и Европы.