Путин и Трамп не обсуждали тему признания Крыма частью России

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора не поднимали тему признания странами Запада частью РФ Крыма, Севастополя и еще четырех регионов, перешедших под ее контроль в ходе спецоперации.

«Нет, эта тема вчера не поднималась. И я бы не забегал вперед. На рабочем уровне, на экспертном, контакты только начнутся», — сказал представитель Кремля.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля и длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. По словам президента США, он услышал от российского коллеги о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе.

Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что разговор Путина и Трампа омрачил чиновников Украины и Европы.