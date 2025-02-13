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В МИД КНР оценили телефонную беседу Путина и Трампа

МИД КНР выразил радость в связи с интенсификацией контактов между США и РФ
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Marcos Brindicci/Reuters

Пекин рад видеть попытки Москвы и Вашингтона усилить кооперацию при решении актуальных международных вопросов. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировал телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

«Китай рад видеть, что РФ и США укрепляют связи и интенсифицируют диалог по ряду международных вопросов», — сказал он.

По словам представителя министерства, США и Россия являются крупными странами и обладают большим влиянием на глобальной политической арене.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Главы двух государств согласились, что боевые действия на Украине необходимо завершить. При этом президент РФ выразил уверенность, что добиться этого можно путем переговоров и «устранения первопричин конфликта».

Кроме того, в ходе беседы российский и американский лидеры договорились о личной встрече. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин пригласил Дональда Трампа посетить Москву.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о телефонном разговоре президентов США и РФ.

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