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В Кремле рассказали, возможно ли участие Китая в будущих переговорах по Украине

Песков: говорить об участии Китая в переговорах по Украине рано
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Говорить об участии Китая или каких-либо других стран в будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине пока рано, еще не было контактов на рабочем уровне. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

По его словам, после вчерашнего телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была обозначена политическая воля, даны поручения, по остальным моментам необходимо набраться терпения. Также представитель Кремля напомнил, что Китай является партнером России, с которым ее связывают очень тесные многоплановые отношения, российская сторона намерена всячески развивать их дальше.

«И мы очень дорожим отношениями с нашего продвинутого, привилегированного, стратегического партнерства», — сказал Песков.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля и длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. По словам президента США, он услышал от российского коллеги о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе.

Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Он также не исключил участия в переговорах наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД КНР выразил радость в связи с интенсификацией контактов между США и РФ.

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Переговоры о мире на Украине
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