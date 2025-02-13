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В Кремле призвали дождаться результатов работы по урегулированию конфликта

Песков призвал не забегать вперед с условиями урегулирования украинского кризиса
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не забегать вперед и дождаться хотя бы первых результатов работы по урегулированию конфликта на Украине. Он сделал соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова американского лидера Дональда Трампа, усомнившегося в возвращении Украины к границам 2014 года. Корреспонденты обратили внимание, что в то же время глава государства допустил восстановление Киевом контроля над некоторыми утраченными территориями. В ответ Дмитрий Песков отметил, что во время телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и его американский коллега выразили желание продолжать диалог ради достижения мира.

«Есть политическая воля, которая была подчеркнута в ходе вчерашней беседы <...>. Есть согласие относительно того, что это [урегулирование на Украине. — «Газета.Ru»] возможно мирными переговорными средствами, а дальше нужно дождаться результатов первых, хотя бы первых результатов работы», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля, во время беседы российский лидер заявил о необходимости устранить первопричины украинского кризиса. При этом главы обоих государств согласились, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров.

Впоследствии президент США сообщил, что Украина вряд ли сможет вернуться к границам 2014 года. Также он назвал маловероятным ее вступление в НАТО.

Ранее американские журналисты назвали возможную причину звонка Трампа Путину.

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Переговоры о мире на Украине
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