Названа возможная причина звонка Трампа Путину

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, так как хочет выглядеть миротворцем в глазах общественности. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отметили авторы статьи, нынешний хозяин Белого дома пытается изменить общепринятую схему урегулирования сложных мировых конфликтов. В частности, об этом свидетельствует его предложение провести переговоры по Украине с учетом уступок России.

По мнению журналистов, американский лидер «отрицает политику», которую Вашингтон проводил в течение нескольких десятков лет.

«[Действия Трампа] проистекают из его веры в свою силу убеждения, явного желания выглядеть миротворцем исторического значения, способным заключить сделку», — пояснили обозреватели, сославшись на аналитиков.

Они добавили, что также президент США принимает решения, исходя из свойственной ему склонности навязывать свое мнение более слабым государствам. В том числе это касается союзников Вашингтона.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. В ходе беседы российский и американский лидеры согласились, что конфликт на Украине должен быть урегулирован путем переговоров. При этом президент РФ обратил внимание на необходимость устранить его первопричины.

Ранее американский политолог рассказал об «оттепели» в отношениях Москвы и Вашингтона.