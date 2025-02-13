Саратовский вице-губернатор Пивоваров ушел в отставку после 9 лет работы

Занимавший пост вице-губернатора Саратовской области с мая 2016 года Игорь Пивоваров ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона, передает РИА Новости.

«Пивоваров И.И. освобожден от должности вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора по собственному желанию», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что исполнять обязанности на вышеуказанной должности будет заместитель председателя правительства Михаил Орлов.

Пивоварова назначил на пост вице-губернатора Саратовской области в мае 2016 года губернатор Валерий Радаев, которого в мае 2022 года освободил от должности президент России Владимир Путин. Правительство региона ушло в отставку, но продолжало исполнять обязанности до избрания нового губернатора. После выборов главы области в сентябре 2022 года новый губернатор Бусаргин оставил Пивоварова на занимаемом посту.

До этого сообщалось, что в отставку ушел мэр Магадана Юрий Гришан.

Ранее заместитель Хинштейна ушел в отставку.