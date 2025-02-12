Мэр Магадана ушел в отставку

Мэр города Магадана Юрий Гришан ушел в отставку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Магаданской городской думе.

Заявление 67-летнего Гришана об отставке было принято во время внеочередного заседания гордумы.

«Назначен [Александр] Малашевский», — отметил собеседник агентства.

Накануне стало известно, что Гришан подал заявление об отставке. Он заявил, что собирается перейти «к усиленным хоккейным тренировкам».

Мэром города Магадана Гришан стал в 2013 году по решению гордумы. Позже, в конце 2020 года он заявлял об отставке и говорил, что не хочет оставаться на должности. Но тогда другой кандидатуры на пост главы города не было. При повторном проведении конкурса заявления подали 27 человек, включая Гришана. Конкурсная комиссия заслушала выступления всех претендентов на пост мэра и вновь проголосовала за Гришана.

В конце января этого года подал в отставку глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Он работал в администрации Ростова-на-Дону с 2019 года, занимая различные должности. С 23 октября 2019 года возглавлял администрацию города.

Ранее заместитель Хинштейна ушел в отставку.