Заместитель Хинштейна ушел в отставку

В Курской области уволился временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Роман Денисов. Об этом врио главы региона Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

Хинштейн уточнил, что Денисов покинул свой пост с сегодняшнего дня — по собственному желанию.

«‎Соответствующие документы сегодня подписаны. Основной функционал Романа Юрьевича будет возложен на врио замгубернатора по строительству Владимира Базарова», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что мэр Магадана Юрий Гришан подал заявление об отставке, 12 февраля его рассмотрит Магаданская городская дума.

В конце января этого года подал в отставку глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Он работал в администрации Ростова-на-Дону с 2019 года, занимая различные должности. С 23 октября 2019 года возглавлял администрацию города. До этого в городской администрации сообщили, что первым замглавы администрации Ростова-на-Дону стал Александр Скрябин, который был заместителем губернатора Ростовской области.

Ранее президент Румынии заявил о своей скорой отставке.