Трампа обвинили в разрушении единства Запада после разговора с Путиным

Le Monde: Трамп разрушил единство Запада, начав переговоры с Путиным по Украине

Президент США Дональд Трамп разрушил единство западных союзников, начав без предварительного уведомления переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Об этом пишет французская газета Le Monde.

«Дональд Трамп разрушает единство союзников, начав с Владимиром Путиным мирные переговоры», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Трамп также не намерен предоставлять европейцам «никакого места на переговорах» по урегулированию на Украине.

Le Monde пишет, что разговором с российским президентом Трамп фактически «объявил открытыми мирные переговоры, которые уже несколько недель находятся в центре конфиденциального обмена мнениями».

До этого британская газета The Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что ее «отымели».

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее в США сделали заявление о Зеленском после разговора Путина и Трампа.