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Зеленский прокомментировал санкции против Порошенко

Зеленский: решение СНБО по санкциям против Порошенко будет опубликовано
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Global Look Press

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) касательно санкций в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко будет опубликовано 13 февраля. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, комментируя итоги заседания СНБО.

«Только что провел заседание СНБО – решение принято и будет опубликовано завтра», — написал он.

По его словам, таким образом власти «защищают государство и восстанавливают справедливость».

«Каждый, кто уничтожал национальную безопасность и помогал России, – каждый должен отвечать. Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. Это будет. Обязательно», — подчеркнул Зеленский.

Незадолго до этого издание Forbes Ukraine сообщило, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против экс-президента страны Петра Порошенко санкции и обвинил его в госизмене. Причины решения не раскрывались.

Ранее Порошенко вручили 15 повесток.

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