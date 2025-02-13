Глава Пентагона заявил о заинтересованности США в мире на Украине

Хегсет: США и весь мир заинтересованы в переговорах и урегулировании на Украине

Все международное сообщество, включая Вашингтон, заинтересовано в урегулировании украинского конфликта путем переговоров. Об этом в ходе встречи с журналистами в бельгийской столице заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает РИА Новости.

«Весь мир и США вкладываются и заинтересованы в мире», — сказал глава Пентагона.

12 февраля российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Беседа длилась около 1,5 часа, а основными темами обсуждения стали обмен осужденными в РФ и США гражданами и украинский кризис.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, хозяин Белого дома выступил за скорейшее прекращение боевых действий. Путин, в свою очередь, обратил внимание на необходимость устранения первопричин конфликта между Москвой и Киевом. При этом главы обоих государств согласились, что мир должен быть достигнут путем переговоров.

Также пресс-секретарь президента РФ сообщил, что по итогам разговора Трамп и Путин договорились о личной встрече. Российский лидер пригласил американского коллегу в Москву.

Ранее Трамп рассказал, к каким выводам он пришел после беседы с Путиным.