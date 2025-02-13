В МИД России заявили о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают терроризировать своими ударами Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и город Энергодар, в то время как Россия пытается обеспечить безопасность находящихся на станции экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломат добавила, что Россия продолжит работать с секретариатом МАГАТЭ для того, чтобы обеспечить надежное пребывание и работу его представителей на ЗАЭС.

12 февраля ВСУ обстреляли колонну с автомобилями, в которых находились российские военнослужащие и представители МАГАТЭ. Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, машины подверглись атаке возле контрольно-пропускного пункта №2 на Запорожской АЭС. Специалист выразил уверенность, что инспекторы международного агентства лишь чудом остались живы.

Ранее удары украинских войск по колонне с экспертами МАГАТЭ попали на видео.