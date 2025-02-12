Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На юге Молдавии нашли рухнувший беспилотник

Полиция Молдавии сообщила о беспилотнике, упавшем на юге страны
close
Shutterstock

Молдавские полицейские нашли неподалеку от города Салчия в районе Тараклия рухнувший дрон. Об этом генеральный комиссариат полиции республики сообщил в своем Telegram-канале.

«Территория изолирована, специалисты взрывотехнического отдела должны ее детально обследовать. После предварительного осмотра было установлено, что взрывчатых веществ в нем [беспилотнике] не обнаружено», — говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что опасностей для безопасности местных жителей нет.

В декабре молдавская полиция сообщала об обнаружении частей упавшего беспилотника в селе Подгорены в Оргеевском районе. Информацию передали в соответствующие органы, зона падения БПЛА была перекрыта. На месте работали специализированные службы, а сотрудники техно-взрывоопасного отдела техно-криминалистического центра и судебной экспертизы изучали обломки.

Ранее сообщалось, что Молдавия приобретет системы обнаружения и ликвидации беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами