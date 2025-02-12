На юге Молдавии нашли рухнувший беспилотник

Полиция Молдавии сообщила о беспилотнике, упавшем на юге страны

Молдавские полицейские нашли неподалеку от города Салчия в районе Тараклия рухнувший дрон. Об этом генеральный комиссариат полиции республики сообщил в своем Telegram-канале.

«Территория изолирована, специалисты взрывотехнического отдела должны ее детально обследовать. После предварительного осмотра было установлено, что взрывчатых веществ в нем [беспилотнике] не обнаружено», — говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что опасностей для безопасности местных жителей нет.

В декабре молдавская полиция сообщала об обнаружении частей упавшего беспилотника в селе Подгорены в Оргеевском районе. Информацию передали в соответствующие органы, зона падения БПЛА была перекрыта. На месте работали специализированные службы, а сотрудники техно-взрывоопасного отдела техно-криминалистического центра и судебной экспертизы изучали обломки.

Ранее сообщалось, что Молдавия приобретет системы обнаружения и ликвидации беспилотников.