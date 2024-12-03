Обломки беспилотника обнаружили в Молдавии

Молдавская полиция обнаружила части упавшего беспилотника в селе Подгорены в Оргеевском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Молдавии.

Ведомство опубликовало фотографии с фрагментами БПЛА в поле.

«Национальная полиция сообщает, что час назад сотрудники оргеевской полиции были предупреждены об обнаружении беспилотника в населенном пункте Подгорены», — говорится в сообщении.

Информацию передали в соответствующие органы, зона падения БПЛА была перекрыта. На месте находятся специализированные службы, сотрудники техно-взрывоопасного отдела техно-криминалистического центра и судебной экспертизы изучают обломки.

10 ноября молдавская полиция заявила об обнаружении БПЛА на юго-востоке страны. Министр иностранных дел республики Михай Попшой заявлял, что это российские дроны, которые ВС РФ использовали для отвлечения внимания украинских сил противовоздушной обороны.

Спустя два дня полиция Молдавии нашла еще один беспилотник в 20 км от Кишинева.

Ранее в МИД РФ ответили на обвинения в падении российских дронов в Молдавии.