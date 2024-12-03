Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обломки беспилотника обнаружили в Молдавии

Молдавская полиция нашла обломки беспилотника в Оргеевском районе

close
Poliția Republicii Moldova

Молдавская полиция обнаружила части упавшего беспилотника в селе Подгорены в Оргеевском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Молдавии.

Ведомство опубликовало фотографии с фрагментами БПЛА в поле.

«Национальная полиция сообщает, что час назад сотрудники оргеевской полиции были предупреждены об обнаружении беспилотника в населенном пункте Подгорены», — говорится в сообщении.

Информацию передали в соответствующие органы, зона падения БПЛА была перекрыта. На месте находятся специализированные службы, сотрудники техно-взрывоопасного отдела техно-криминалистического центра и судебной экспертизы изучают обломки.

10 ноября молдавская полиция заявила об обнаружении БПЛА на юго-востоке страны. Министр иностранных дел республики Михай Попшой заявлял, что это российские дроны, которые ВС РФ использовали для отвлечения внимания украинских сил противовоздушной обороны.

Спустя два дня полиция Молдавии нашла еще один беспилотник в 20 км от Кишинева.

Ранее в МИД РФ ответили на обвинения в падении российских дронов в Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами