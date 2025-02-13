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Маск ночует в Белом доме

Fox Business: Маск спит в офисе в Белом доме
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Amanda Perobelli/Reuters

Илон Маск настолько посвящает себя работе во главе департамента контроля эффективности государственного управления США (DOGE), что ночует в Белом доме. Об этом пишет Fox Business.

«Маск сообщил окружению, что планирует потратить четыре месяца на работу во главе DOGE, он намерен сократить бюджет на 2 триллиона долларов, что приведет к установлению инфляции на уровне 2%», — сообщил телеканал.

Источник не уточнил, где именно спит Маск — непосредственно в Белом доме, под одной крышей с рабочим местом президента Дональда Трампа или же в соседних административных зданиях.

Недавно Маск заявил, что бюрократия на федеральном уровне стала неизбираемой четвертой ветвью власти США.

10 февраля президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox News сообщил, что Маск вместе со своей командой во время проверок министерств образования и обороны сможет обнаружить необоснованные расходы на сотни миллиардов долларов.

Ранее ведомство Маска обнаружило не одобренные Конгрессом траты средств.

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