Медведев прокомментировал разговор Путина и Трампа

Медведев назвал важным для мира разговор Путина и Трампа

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал важным для мира разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, разговор Трампа и Путина важен, так как из свернувшихся отношений двух стран мир балансировал на грани Апокалипсиса.

«Разговор президентов России и США ... состоялся. Это очень важно само по себе. Предыдущая администрация США свернула все контакты на высшем уровне, желая наказать и унизить Россию. Результат — мир балансировал на грани Апокалипсиса», — отметил Медведев.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что звонок президента США Дональда Трампа сначала своему российскому коллеге Владимиру Путину, а затем уже президенту Украины Владимиру Зеленскому стал символичным.

Генсек кабмина Японии ушел от ответа о суверенитете Украины после слов Трампа.