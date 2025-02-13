Рогов назвал символичным звонок Трампа Путину и Зеленскому

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что звонок президента США Дональда Трампа сначала своему российскому коллеге Владимиру Путину, а затем уже президенту Украины Владимиру Зеленскому стал символичным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Трамп, позвонив сначала президенту России, дал понять, с кем он будет реально решать дела и с кем готов вести диалог на равных, а затем уже уведомил Зеленского, фактически дав тому команду, как стоит и как не стоит вести себя дальше», — отметил Рогов.
Он подчеркнул, что важно не допустить, чтобы страны Запада снова попытались обмануть Россию, под видом мирных переговоров выторговав время, и спустя годы снова «ударить по русским».
До этого газета The New York Times писала, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа вызвал опасения на Украине, что Киев «оттеснят на обочину» переговорного процесса по решению конфликта.
Генсек кабмина Японии ушел от ответа о суверенитете Украины после слов Трампа.