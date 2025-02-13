В МИД России сделали заявление о дискуссиях на Западе по миротворцам на Украине

Вести дискуссии об отправке западных миротворческих контингентов на территорию Украины бессмысленно, на сегодняшний день не решены первопричины украинского конфликта. Об этом РИА Новости заявил глава первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

До этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС предоставит Украине гарантии безопасности, даже если Киев не станет членом НАТО в ближайшее время.

Кроме того, по мнению Барро, Украина не добьется «справедливого мира» на переговорах, если в них не будут участвовать представители стран Евросоюза, и подчеркнул, что «только украинцы должны определять параметры мирного договора».

Сообщалось также, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

Ранее Трамп заявил, что Россия и США без промедлений начинают переговоры по Украине.