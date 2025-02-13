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В ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине

МИД Германии: ЕС должен участвовать в любых переговорах по Украине
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Virginia Mayo/AP

Европа должна получить свое место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, Киев также необходимо сделать участником мирного процесса. Об этом после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа заявило министерство иностранных дел Германии, опубликованном на сайте ведомства.

«Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что справедливый и устойчивый мир на Украине должен стать важным условием прочной трансатлантической безопасности.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Ранее в США высказались об объемах будущих инвестиций в Украину.

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Переговоры о мире на Украине
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