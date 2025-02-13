Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист в США заявил, что главе Украины лишь сообщат об итогах переговоров США и РФ

Журналист Хинкл: Зеленскому только сообщат об итогах переговоров США и России
close
Efrem Lukatsky/AP

Президентy Украины Владимиру Зеленскому лишь сообщат о проведении переговоров между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта, но не пригласят в них участвовать. Об этом на своей странице в социальной сети X написал американский журналист Джексон Хинкл.

Комментируя состоявшийся телефонный разговор между главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, во время которого обсуждались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины, журналист предположил, что Зеленского только проинформируют о переговорах по мирному соглашению между США и РФ, но не допустят в них участвовать.

13 февраля Трамп заявил о возможном прекращении огня на Украине в обозримой перспективе.

В тот же день Трамп заявил, что не видит угрозы в прямом диалоге с Россией без участия Зеленского. Таким образом он прокомментировал свой телефонный разговор с президентом Путиным.

Ранее Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами