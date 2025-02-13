Журналист в США заявил, что главе Украины лишь сообщат об итогах переговоров США и РФ

Президентy Украины Владимиру Зеленскому лишь сообщат о проведении переговоров между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта, но не пригласят в них участвовать. Об этом на своей странице в социальной сети X написал американский журналист Джексон Хинкл.

Комментируя состоявшийся телефонный разговор между главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, во время которого обсуждались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины, журналист предположил, что Зеленского только проинформируют о переговорах по мирному соглашению между США и РФ, но не допустят в них участвовать.

13 февраля Трамп заявил о возможном прекращении огня на Украине в обозримой перспективе.

В тот же день Трамп заявил, что не видит угрозы в прямом диалоге с Россией без участия Зеленского. Таким образом он прокомментировал свой телефонный разговор с президентом Путиным.

Ранее Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине.