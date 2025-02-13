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В столице Панамы произошли столкновения протестующих с полицией

В Панаме студенты и профсоюзы вступили в столкновения с полицией
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Erick Marciscano/Reuters

В Панаме произошли столкновения полиции с недовольными реформами фонда социального обеспечения и повышением пенсионного возраста студентами и профсоюзами. Об этом сообщает РИА Новости.

Студенты пытались перекрыть камнями и мусором проспект Симона Боливара, один из крупнейших в столице страны. Усиленные отряды полиции забросали протестующих газовыми гранатами, и очистили проспект Боливара в течение 15 минут. Студенты укрылись в своем кампусе, выходы из него были заблокированы полицейским спецназом.

Протесты в столице страны продолжаются в течение нескольких часов. На проспект Бальбоа протестующие профсоюзы заняли здание строящейся больницы. В ожесточенных столкновениях пострадали не менее 15 полицейских, не менее 300 человек были задержаны. Президент республики Хосе Рауль Мулино резко осудил захват демонстрантами здания больницы.

6 февраля сообщалось, что Панама отменила плату за проход через Панамский канал для судов, принадлежащих американскому правительству.

Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом считает Панамский канал «стратегическим активом», который не должен контролировать Китай, а его передачу Панаме в 1999 году «глупостью».

Ранее эксперты заявили, что Трамп заставил Панаму «плюнуть» на Китай.

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