Эксперты заявили, что Трамп заставил Панаму «плюнуть» на Китай

«МК»: Трамп принудил Панаму к капитуляции и заставил ее «плюнуть» на Китай

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу удалось принудить власти Панамы к выполнению его требований, распрощавшись с Китаем. Об этом пишет «МК» со ссылкой на экспертов.

»Трамп заставил Панаму капитулировать и «плюнуть» на Китай», — говорится в заголовке материала.

В статье отмечается, что власти Панамы полностью приняли условия американского президента по избавлению от бизнеса из КНР в регионе. Трамп же, в свою очередь, заявил солдатам США, что вторжения в Панаму не будет.

3 февраля президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с американским госсекретарем Марко Рубио заявил, что страна не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».

Он добавил, что власти страны изучат, можно ли отказаться от участия в проекте досрочно.

Ранее Трамп заявил о прекращении финансирования ЮАР.