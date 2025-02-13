В Кремле заявили о переносе совещания Путина с правительством России

Планировавшееся в день разговора лидеров России и США совещание Владимира Путина с правительством РФ перенесено. Об этом в разговоре с ТАСС заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что совещание состоится на следующей неделе.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Кроме того, Песков заявил, что Путин пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность принять американских представителей, в том числе для обсуждения ситуации в Украине.

Ранее Трамп рассказал, где планирует встретиться с Путиным.